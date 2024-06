Calciomercato Napoli, il club azzurro non è il solo in Italia a monitorare con attenzione Artem Dovbyk per l’attacco.

Calciomercato Napoli, anche Milan su Dovbyk

Come riporta Tuttomercatoeweb, l’attaccante ucraino è la primissima alternativa del Milan nel caso in cui non si sbloccasse Joshua Zirkzee la cui trattativa rischia di arenarsi totalmente a causa delle enormi commissione richieste del suo procuratore.