Lozano in MLS! Accordo ad un passo con i Los Angeles FC, incontro nelle prossime ore

Calciomercato Napoli - Notizie di calciomercato sul Napoli e il possibile addio di Hirving Lozano dal club azzurro già in questa sessione estiva. Perché il calciatore messicano è stato messo da parte nel progetto della società di De Laurentiis e ora è pronto a salutare.

Lozano

Calciomercato: Lozano via da Napoli, c'è la MLS

Interessamenti dall'Arabia Saudita e dalla Premier League, ma niente di concreto. Adesso, invece, secondo quanto riportato dai colleghi messicani di Wdeportes, il Chucky Lozano è molto vicino alla firma con i Los Angeles FC in MLS. Il giocatore ha avanzato i colloqui con il Los Angeles FC dell'amico e connazionale Carlos Vela in MLS. Le prossime ore sono fondamentali per la chiusura della trattativa.

Importanti notizie di mercato riguardo Lozano pronto a lasciare il Napoli e la Serie A per cambiare aria e approdare nel campionato americano della Major League Soccer, dove andrà a firmare con i Los Angeles FC. Le parti sono in contatto e ci sono sviluppi decisivi, perché da settimane va avanti l'affare e ora è pronto a firmare un contratto ricco per i prossimi 4 anni.

Il giocatore sembra intenzionato a fare le valigie e ad accettare e il Napoli lo libererà presto per poi intervenire sul mercato con un nuovo arrivo. Nelle prossime ore Lozano e i suoi agenti incontreranno i Los Angeles FC per una risposta definitiva all'offerta.