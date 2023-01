Calciomercato, lo Spezia chiude per un talento napoletano: annuncio Sky Sport

Calciomercato - Entra nel vivo il mercato di gennaio e si chiudono anche i primi affari. Lo Spezia, per esempio, come riporta SkySport negli ultimi minuti, si è assicurato un talento napoletano per l’attacco.

Calciomercato, Salvatore Esporito allo Spezia

Ecco quanto si legge sul sito di Gianluca Di Marzio:

Salvatore Esposito sarà un nuovo giocatore dello Spezia. La società ligure ha chiuso la trattativa con la Spal nella notte, quando dagli Stati Uniti è arrivato l'ok di Tacopina. Nella giornata di domani avverrà lo scambio di documenti tra le società.