Calciomercato: Liverpool scatenato, doppio colpo dalla Serie A

Ultimissime notizie di calciomercato riguardo i due acquisti dalla Serie A che il Liverpool sta facendo. Due grandi giocatori delle big italiane sono pronti ad approdare in Premier League.

Liverpool: due acquisti di calciomercato dalla Serie A

Non ha intenzione di fermarsi il Liverpool che ha chiuso in questa finestra di calciomercato il colpo Luis Diaz. Il Liverpool già dal mese di febbraio si muoverà nuovamente in maniera concreta per la prossima stagione. Per questo motivo emissari del club inglese sono attesi in Italia per avviare i contatti per chiudere l'acquisto di Paulo Dybala e Milan Skriniar al Liverpool in vista del prossimo anno. Il primo è in scadenza con la Juventus, mentre il secondo è ancora alle prese con il rinnovo con l'Inter, dove, ad oggi ha soltanto un altro anno e mezzo di contratto.

Tutte le news sul calciomercato e sul Serie A