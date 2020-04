Cronache di Napoli - Gattuso ha dato via libera, non si opporrà all'addio di Koulibaly: due club hanno già accordo col giocatore

Calciomercato - L' ultimo via libera, forse quello definitivo, è arrivato da Gattuso. Se dovesse arrivare l'offerta giusta, il tecnico del Napoli non si opporrà alla cessione di Kalidou Koulibaly. Lo annuncia Cronache di Napoli:

“Il Psg ma ancora di più il Manchester United fanno sul serio: l'intesa col calciatore c'è già ma ora bisogna trattare col Napoli. De Laurentiis ha ribadito che non farà sconti: si parte da 85-90 milioni. ADL però sa che non potrà tirare la corda più di tanto. Per la volontà del giocatore, deciso a fare il salto di qualità, ma anche per gli effetti della pandemia, che gli impediscono di fare richieste in tripla cifra”