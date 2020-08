Calciomercato - Juventus su Hateboer, trovato l'accordo con il giocatore

Il mercato della Juventus ha subito una virata decisa nel momento in cui è stato esonerato Maurizio Sarri e la panchina è stata affidata ad Andrea Pirlo.

Anche le strategie dei bianconeri si sono dovute tarare sulle richieste del tecnico bresciano, che sembra aver optato per la difesa a tre. Tornano di moda, quindi, gli esterni di centrocampo:

Paratici vuole regalare a Pirlo una nuova freccia e ha messo gli occhi in Serie A. In particolare, la Juventus potrebbe aver trovato il rinforzo giusto in casa dell’Atalanta: intesa già raggiunta col giocatore.