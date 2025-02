Calciomercato Juventus, futuro Kolo Muani: arriva l'annuncio di Giuntoli!

Ultime news calciomercato - Kolo Muani ha avuto un impatto devastante sulla Juventus, di punti, gol e assist, da quando è arrivato in bianconero. E adesso l'obiettivo del club di Torino è poterlo confermare anche per la prossima stagione e trattenerlo. L'attaccante è infatti arrivato a gennaio in prestito secco, soltanto fino a giugno.

Calciomercato Juventus: annuncio su Kolo Muani

E del futuro di Kolo Muani, ha parlato il Managing Director Football della Juventus Cristiano Giuntoli, ai microfoni di Amazon Prime Video prima del match contro il PSV Eindhoven, valido per il ritorno dei playoff di Champions League. Giuntoli ha di fatto confermato la volontà di trattenere la punta:

Kolo Muani vuole restare alla Juventus: ce lo conferma e come stanno andando le trattative col PSG? "Il ragazzo ha avuto un grande impatto, è contento di stare qui e i rapporti tra i club sono ottimi. Vediamo come andrà a fine stagione". Percentuale? "Noi vogliamo tenerlo e lui vuole rimanere: siamo fiduciosi". Quanto può aiutare passare il turno? "Credo che Kolo Muani vada a prescindere, stasera è importante sul piano sportivo e ci teniamo ad andare avanti". Contento di quanto stia facendo McKennie? "Sta facendo molto bene, come altri. La squadra è in un buon momento e sta crescendo". A che punto siete col progetto? "Stiamo cercando di mettere i conti a posto e siamo fiduciosi. Stiamo creando valore, abbiamo giovani da far crescere".