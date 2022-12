Calciomercato: Isco proposto in Serie A, l'annuncio di Sportitalia

L'ex calciatore del Real Madrid ha rescisso il suo contratto con il Siviglia e ora è svincolato. Isco è pronto a firmare in Serie A gratis come un parametro zero. C'è un club a cui è stato proposto per chiudere subito.

Il mercato di gennaio può rappresentare un'occasione importante per tantissimi club anche di Serie A. Perché ci sono davvero tante possibilità interessanti che si possono venire a creare con nuovi acquisti grazie ai Mondiali giocati in questi mesi.

Isco Salernitana

Saranno molti i movimenti di calciomercato di gennaio nel 2023, soprattutto per la Coppa del Mondo che si è giocata per la prima volta in inverno.

Calciomercato: Isco in Serie A

Calciomercato - Il calciatore spagnolo è svincolato dopo aver rescisso il suo contratto con il Siviglia e valuta qualsiasi occasione. Anche in Serie A potrebbe arrivare la firma di Isco. Infatti, secondo quanto appreso dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà di Sportitalia, l’ex Real Madrid Isco è stato proposto a qualche club in giro per il mondo, tra cui anche la Salernitana. Da capire come andrà a finire questa vicenda.