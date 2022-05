Calciomercato Inter, che beffa: Perisic rifiuta il rinnovo, lunedì firma col Tottenham

Calciomercato Serie A - Beffa Inter, niente rinnovo per Ivan Perisic: rifiutata l'offerta dei nerazzurri, accettata quella del Tottenham. Giocherà quindi in Premier League, raggiungendo Antonio Conte.

Calciomercato Inter, Perisic rifiuta il rinnovo: firma col Tottenham

Ivan Perisic lascerà l'Inter, è appena arrivata la comunicazione ufficiale del Tottenham al club nerazzurro: trattativa definita e chiusa per il croato, è questa l'ultim'ora di mercato di Sky Sport. Lo stesso Perisic ha appena comunicato all'Inter e ha chiamato Simone Inzaghi: un contatto diretto col quale l'esterno ha ribadito che andrà a giocare in Premier League, un suo desiderio. Tornerà ad essere allenato da Conte. Offerta importante e rilancio dell'Inter, ma il calciatore ha declinato con dei modi non graditi: è questa l'ultim'ora di Gianluca Di Marzio, che comunica che lunedì ci saranno le visite mediche.

Ivan Perisic

Addio Perisic, ecco il sostituto dell'Inter: due nomi

Bellanova, esterno destro del Cagliari, e Udogie sono i due nomi nel mirino dell'Inter: sono le due prime idee su cui sta lavorando, più facile il primo, mentre è molto costoso il secondo. Sul calciatore dell'Udinese inoltre c'è tanta concorrenza in Serie A e non solo.