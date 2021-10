Calciomercato: Insigne e Chiesa nel mirino del Chelsea

Ultime notizie di calciomercato che riguardano anche il Napoli che vede la situazione di Lorenzo Insigne complicarsi. Il capitano della SSC Napoli giocherà con Federico Chiesa il prossimo anno secondo le ultime news.

Calciomercato Napoli, Insigne con Chiesa

Ultime notizie di calciomercato sulla firma di Lorenzo Insigne con un altro club. Perché il capitano del Napoli può lasciare la piazza azzurra per trasferirsi in un nuovo club, secondo le ultime notizie in arrivo dalla Spagna Lorenzo Insigne può giocare con Federico Chiesa al Chelsea. I due calciatori italiani sono finiti fortemente nel mirino del club londinese che vuole rinforzare il reparto d'attacco con entrambi. Per Insigne c'è la possibilità di firmare a zero col Chelsea perché in scadenza 2022, mentre per Chiesa la Juve per lasciarlo partire chiederebbe una cifra superiore ai 100 milioni di euro.

