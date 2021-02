Corriere - La Fiorentina su Gattuso a fine stagione! Sarri l'alternativa

Calciomercato Napoli - Gattuso o Sarri alla Fiorentina! Il club viola di Rocco Commisso continua a sognare in grande per un progetto vincente. Il patron americano non ci sta a vedere la Fiorentina in questa sisutazione di classifica e vuole dare una sterzata decisiva il prossimo anno. Infatti, la Fiorentina pensa a Gattuso per affidargli la panchina. Ma c'è anche Sarri tra i profili seguiti dalla Fiorentina. L'attuale allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, è in rottura con la società azzurra.

Calciomercato Fiorentina, Gattuso la prima scelta

Gattuso-Fiorentina, arrivano aggiornamenti di mercato importanti. Come ripostato dal Corriere Fiorentino difficilmente si confermerà Prandelli alla viola a fine stagione. Stesso discorso vale per Gattuso al Napoli e proprio su Rino Gattuso che è forte l'interesse della Fiorentina. L'allenatore in passato avrebbe declinato alcune richieste di incontro, che potrebbero essere accettate a fine anno. Commisso vorrebbe portare Gattuso a Firenze per la prossima stagione visti i rapporti tesi con il Napoli e De Laurentiis.

Sarri-Fiorentina, c'è anche lui in lista

La Fiorentina segue Maurizio Sarri già dalla scorsa stagione. Ci sono stati dei contatti tra Sarri e la Fiorentina, ma Maurizio ha sempre spinto per restare al momento senza squadra in questa stagione dopo l'esonero dalla Juventus. Come riportato dal Corriere Fiorentino la Fiorentina ritiene che Sarri sia il tecnico ideale per un progetto a medio-lunga scadenza. L'allenatore si svincolerà dalla Juventus a fine stagione.