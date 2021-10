Calciomercato: Fonseca nuovo allenatore del Newcastle, è in pole per la firma!

Ultimissime notizie di calciomercato con l'ufficialità dell'esonero e il ritorno in panchina di Paulo Fonseca come nuovo allenatore. Perché la società è pronta a chiudere. E' costata caro l'andamento di stagione a Steve Bruce che è stato esonerato dal Newcastle.

Calciomercato: Fonseca torna in panchina

Aggiornamenti di mercato riguardo le ultime sul futuro del tecnico portoghese. Paulo Fonseca è attualmente il favorito anche per i bookmakers per diventare il nuovo allenatore del Newcastle. Il tecnico portoghese è libero da giugno, dopo l'addio con la Roma. In estate sembrava che potesse guidare il Tottenham, che poi ha optato per Nuno Espirito Santo.

Nuovo allenatore Newcastle: i candidati per la panchina

Oltre a Paulo Fonseca come nuovo allenatore il Newcastle valuta tanti altri nomi. Sono questi i tecnici selezionati dal club inglese che possono firmare un nuovo contratto con la nuova proprietà Saudita.

Eddie Howe è un altro tecnico attualmente disponibile, dopo aver lasciato oltre un anno fa il Bournemouth, retrocesso in Championship. Nel frattmpo sembrava fatta per il suo approdo al Celtic, salvo poi declinare l'offerta.

Antonio Conte è inevitabilmente in lizza: il suo curriculum lo porta ad essere uno dei allenatori più quotati a non avere una squadra. Conosce bene il calcio inglese, ha vinto la Premier League al primo colpo guidando un Chelsea che l'anno prima non si era qualificato alle coppe europee. È stato l'artefice della rinascita della Juventus e riportato lo scudetto all'Inter dopo 11 anni.

Brendan Rodgers piace, ma è attualmente legato al Leicester col quale sta facendo benissimo, vincendo una FA Cup, una Community Shield e sfiorando nelle ultime due stagioni la qualificazione alla Champions League. Difficile che le foxes se ne privino.

Roberto Martinez conosce bene il calcio inglese per aver guidato Swansea, Wigan ed Everton e si è costruito una fama internazionale alla guida del Belgio. Può essere un nome spendibile.

Lucien Favre è libero da dicembre 2020 dopo aver lasciato il Borussia Dortmund col quale ha ottenuto due piazze d'onore. Ha sempre fatto molto bene con squadre cosiddette underdog, come Borussia Monchengladbach e Nizza. In estate sembrava a un passo dal Crystal Palace.

Steven Gerrard è fra i candidati, sebbene nell'opinione generale sia un promesso sposo del Liverpool dal 2024, quando il suo contratto con i Rangers e quello di Klopp con i reds scadranno. In Scozia sta facendo benissimo.

Infine Frank Lampard, libero dopo essere stato esonerato a gennaio dal Chelsea. Con i blues ha comunque seminato bene, conducendo la squadra in Champions pur senza poter attingere sul mercato, cosa che l'ha portato a valorizzare diversi giovani.