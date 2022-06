Calciomercato: Filippo Inzaghi torna in panchina con i bianconeri, si aspetta il sì

Calciomercato - Le ultime sul futuro di Filippo Inzaghi a allenatore in Italia. Il tecnico è pronto a ripartire dopo l'esonero dal Brescia nel finale dello scorso campionato. Ora è pronto ad approdare all'Ascoli.

Un incontro decisivo per capire quale sarà il prossimo allenatore dell'Ascoli. Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, domani Filippo Inzaghi tornerà in Italia per poter incontrare la dirigenza dell'Ascoli: l'ex Brescia resta la prima scelta, ora bisogna aspettare il sì che potrebbe arrivare ad inizio settimana.