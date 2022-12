Calciomercato: Claudio Ranieri torna in panchina, è ufficiale

Calciomercato - Arrivano importanti aggiornamenti di mercato che riguardano il club italiano che ha deciso di esonerare l'allenatore, dopo il comunicato ufficiale è arrivato l'annuncio anche riguardo il sostituto che siederà sulla panchina del club di Serie B.

Calciomercato: scelto il nuovo allenatore dopo l'esonero

Le ultimissime notizie di calciomercato di Serie B hanno svelato in anticipo la scelta del Cagliari con il nuovo allenatore al posto dell'esonerato Liverani. Perché adesso è anche ufficiale la scelta del club sardo: Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Cagliari. Arriva sui social e sul sito ufficiale l'annuncio della società rossoblù con un "bentornato" per Sir Claudio che ancora una volta sarà in Italia a svolgere il suo lavoro e lo farà scendendo di categoria con un club importante e che vuole tornare il prima possibile in Serie A.

Calciomercato Claudio Ranieri Cagliari

Calciomercato: Ranieri-Cagliari, il contratto

L'allenatore romano ha ottenuto proprio in Sardegna i primi successi in carriera con due promozioni di fila dalla C alla A e oggi è tornato in maniera ufficiale. Infatti, Ranieri ha firmato un contratto con il Cagliari fino al 2025. Ancora non sono state svelate le cifre dell'accordo, ma pare che sia uno degli allenatori più pagati della storia della Serie B. La prima partita la farà con la nuova squadra il 1 gennaio contro il Cosenza.