Il Mattino - Cavani o Mertens: il giovane presidente è pronto a far sognare i tifosi

Calciomercato - Ultimissime di calciomercato che arrivano da Il Mattino riguardo il possibile ingaggio di Cavani o Mertens. Il presidente del club campano ha intenzione di acquistare uno dei due giocatori per far impazzire i tifosi.

Calciomercato: Cavani o Mertens

Secondo quanto riportato da l'edizione odierna de Il Mattino della sezione sport, ci sono le parole di Morgan De Sanctis (nuovo ds della Salernitana) in conferenza stampa di presentazione. Il direttore sportivo non ha chiuso alla possibilità dell'arrivo di uno tra Cavani e Mertens alla Salernitana, due regali possibili da parte del patron Iervolino che vuole far sognare i tifosi.