Il Roma - Addio a Manolas la prossima estate: il Napoli mette nel mirino Bremer del Torino

Ultimissime calciomercato Napoli. Il futuro di Kostas Manolas con il Napoli appare sempre più in bilico: già ad un passo dalla cessione la scorsa estate, il greco potrebbe essere tra i partenti nel 2022. Le sirene dell'Olympiacos non si sono mai spente, per questo il Napoli starebbe già cercando un sostituto.

Bremer

Calciomercato Napoli, idea Bremer

Secondo quanto riportato da Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, il club di De Laurentiis starebbe seguendo con attenzione Bremer, centrale che si sta mettendo in mostra con il Torino: