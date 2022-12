Da Genova - Bereszynski-Napoli: manca l'annuncio per un motivo preciso

Arrivano le ultime di calciomercato sul Napoli che sta chiudendo l'acquisto di Bereszynski della Sampdoria.

L'accordo tra le parti sembra ormai raggiunto da tempo, ma tarda ad arrivare l'annuncio ufficiale ancora per un motivo preciso. I prossimi giorni, con l'apertura del mercato da inizio gennaio, potrebbero essere quelli chiave e decisivi.

Napoli: Bereszynski in arrivo

Calciomercato Napoli - Bartosz Bereszynski sarà un giocatore del Napoli. Il terzino polacco della Sampdoria sarà sicuramente in maglia azzurra dai prossimi giorni. Arrivano novità importanti per l'affare che si andrà a concretizzare magari prima della prima giornata di campionato per la ripresa della stagione di Serie A. Questo quanto riportato da SampNews24:

Da una lato c’è infatti la volontà del calciatore, dall’altra l’impossibilità per la Sampdoria di trattenerlo. Anche nel caso di Bereszynski si parla di un buon taglio al monte ingaggi, uno degli obiettivi del club doriano. Quando si concretizzerà? In questi giorni dovrebbe arrivare la risposta da Aleksandar Dragovic e quella di Bram Nuitinck. Una volta che il Sampdoria avrà le idee chiare, darà il via libera alla cessione di Bereszynski al Napoli.