Tmw - Il Napoli torna su Amrabat: vuole lasciare la Fiorentina, il prezzo

Il Napoli è pronto a fare un colpo in entrata a centrocampo. C'è la volontà di andare ad acquistare un nuovo calciatore in mezzo al campo e torna di moda il nome di Amrabat che in passato lascio l'Hellas Verona e preferì la Fiorentina proprio al corteggiamento del Napoli.

Amrabat Fiorentina Napoli

Napoli: Amrabat obiettivo a centrocampo, le cifre

Napoli - Il Napoli mette gli occhi su Sofyan Amrabat e ci pensa come possibile colpo a centrocampo, soprattutto dopo il mancato arrivo di Tousart che è finito all'Union Berlino. La richiesta della Fiorentina è di 25 milioni di euro, con il club viola pronta ad accontentare il ragazzo che vuole lasciare Firenze. Uno dei migliori giocatori del Mondiale 2022 in Qatar con il suo Marocco ora è pronto ad un altro salto di qualità.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb. ci pensano il Manchester United e il Napoli. La Premier League è molto attiva sulle tracce del marocchino ed anche il West Ham ha sondato il terreno. Amrabat tuttavia non gradisce molto l'eventuale destinazione. Sviluppi attesi nelle prossime ore.