Calciomercato Napoli, ADL e collaboratori partiti per Ibiza! Sullo stesso volo anche Zaccagni | VIDEO

Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis e staff volano a Ibiza. Lo riportano i colleghi di MondoNapoli con tanto di immagini.

Mercato Napoli, De Laurentiis e staff volano in Spagna: novità in arrivo?

Dopo il convegno sul razzismo in compagnia di Juan Jesus di questa mattina a Trentola-Ducenta, il presidente del Napoli col figlio Edoardo e con altri collaboratori è partito da Capodichino in direzione Ibiza. Non sembra un viaggio di piacere ma tutt'altro. Inoltre sullo stesso aereo c'era a bordo anche Mattia Zaccagni della Lazio. La sua presenza potrebbe essere una casualità, ma intanto accende i sogni di mercato dei tifosi azzurri.