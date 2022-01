Calciomercato: accordo con il Barcellona, trasferimento a fine stagione

Ultimissime notizie di calciomercato con il Barcellona che compra il calciatore dalla Serie A. Arriverà al termine della stagione il giocatore che ha accettato l'offerta del club spagnolo. Kessie pronto a firmare con il Barcellona.

Calciomercato: accordo con il Barcellona

Arrivano aggiornamenti di mercato per la Serie A con il giocatore pronto a dire addio. Perché il campionato italiano perderà un giocatore che si è messo in mostra in questi anni. Arriva l'accordo con il Barcellona che è pronto ad ingaggiare Kessie. Secondo quanto riportato da Sportitalia infatti, il centrocampista ivoriano, in scadenza di contratto con il Milan, ha raggiunto un accordo verbale con il Barcellona per giugno, una volta scaduto il contratto con i rossoneri. Nessuna firma per il momento, ma i blaugrana puntano ad arrivare alla definizione dei dettagli con l’entourage del giocatore.

