Calcio e Finanza - Scambio Manolas-Diawara: l’impatto a bilancio dei due colpi di Roma e Napoli

Scambio in dirittura d’arrivo per Roma e Napoli: le due società infatti avrebbero trovato l’accordo per il passaggio di Kostas Manolas ai partenopei e quello di Amadou Diawara ai giallorossi. Una operazione che garantirebbe incassi importanti per entrambe le società. Nel dettaglio, secondo le indiscrezioni, il Napoli pagherebbe 36 milioni per Manolas, ovverosia il valore della clausola, di cui due milioni finirebbero nelle tasche del difensore greco. I 34 milioni garantirebbero alla Roma una plusvalenza di circa 29 milioni di euro da registrare nel bilancio in chiusura al 30 giugno prossimo: nel prossimo esercizio, invece, la Roma dalla cessione si garantirebbe un risparmio di ulteriori 6,5 milioni tra risparmio dell’ammortamento (1,6 milioni) e dello stipendio lordo (circa 4,9 milioni). La valutazione di Diawara invece sarebbe di 18 milioni di euro (più due di bonus). Una cifra che permetterebbe al Napoli di incassare una plusvalenza di circa 16,3 milioni, con un impatto complessivo positivo a bilancio per 19,3 milioni di euro tra risparmio dell’ammortamento (1,7 milioni) e dello stipendio lordo (circa 1,3 milioni). Per quanto riguarda l’impatto degli acquisti, la Roma avrebbe ammortamenti pari a circa 3,6 milioni annui per il cartellino di Diawara (non ci sono ancora indiscrezioni sullo stipendio), mentre il Napoli avrebbe costi per circa 21,7 milioni di euro per la prima stagione (ammortamenti per 13,6 milioni più un ingaggio netto da circa 4,5 milioni di euro, ovverosia circa 8,1 milioni lordi).