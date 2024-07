Calafiori alla Juve? Arriva l'annuncio che toglie ogni dubbio

Grande serata in quel di Rimini con il Gran Galà di apertura ufficiale del calciomercato 2024/2025. Ieri, tra i protagonisti, era presente anche Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica del Bologna, che fra i vari temi di mercato si è soffermato così su Riccardo Calafiori: "Si parla di Juventus ma anche di tante altre squadre. In questo momento proveremo a tenerlo. Se dovessero arrivare richieste importanti ci dovremo pensare, non dico che lo daremo perché il presidente si è esposto dicendo che vuole tenere tutta la squadra, ma sicuramente delle valutazioni le faremo. Non credo che andrà alla Juventus, probabilmente andrà in un mercato diverso, ma ripeto che vorremmo provare a tenerlo".

Spunta l'Arsenal

E l'altro mercato citato dal dirigente del Bologna, in questo caso, potrebbe portare il difensore classe 2002 verso la Premier League. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, su Calafiori ha messo gli occhi una delle big del massimo campionato inglese, ovvero l'Arsenal. I Gunners, dunque, entrano di fatto in corsa per il difensore che - nonostante il tracollo dell'Italia a Euro 2024 - ben si è comportato in maglia azzurra.