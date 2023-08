Cajuste-Napoli, la favola del "buco" della stampa napoletana: l'anticipazione di TMW e CN24 del 31 luglio

Calciomercato Napoli - "Nessuno della stampa napoletana sa nulla, Cajuste è arrivato dal nulla e nessuno ne parlava", si legge da più parti nel tam tam social fra i tifosi. Eppure non è così. Come ogni trattativa che si rispetti, quando si entra nella fase calda, vi sono due strade: o gli addetti ai lavori, fra dirigenti ed entourage dei calciatori la rendono pubblica e ne parlano liberamente, o lavorano sotto traccia per l'accordo totale. Ma il nome sul taccuino dello scouting della SSC Napoli c'era da tempo, così come i primi sondaggi fino al gradimento del calciatore. Così è andata anche per Jens-Lys Cajuste.

Cajuste-Napoli: anticipazione CN24 TV

E allora è bene ricostruire la vicenda, perché il lavoro professionale che c'è dietro al calciomercato a volte ripaga. E se prima del 31 luglio questo nome non era mai circolato, nella mattinata del 31 luglio la redazione di CalcioNapoli24 ha ricevuto la soffiata dell'obiettivo Cajuste per il centrocampo. Lavorandoci tutta la mattina, per fare le dovute verifiche e ricevere le dovute conferme. E in apertura di trasmissione, a CalcioNapoli24 Live in diretta tv sul canale 79 del DTT, avevamo raccontato del profilo del nome nuovo di Jens-Lys Cajuste in orbita Napoli: una sintesi fra vice-Lobotka e vice-Anguissa. Raccontando del gradimento del calciatore per l'ipotesi SSC Napoli. E di un interesse che nasceva già nel passato, perché piaceva anche a Cristiano Giuntoli, oltre ad esser seguito e indicato da Micheli-Mantovani.

Già il 31 luglio, insomma, vi raccontavamo del gradimento totale del calciatore Jens-Lys Cajuste all'ipotesi Napoli. Nella stessa mattinata in cui, per onestà professionale, anche il collega Marco Conterio, giornalista di TMW, raccontava del gradimento del club partenopeo per questo profilo. Dopo le dovute verifiche, chiaramente, all'apertura della nostra trasmissione mercato, ne abbiamo raccontato i dettagli.

