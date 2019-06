Cadena Ser, Meana a CN24: "Atletico Madrid-James, operazione difficile. Alla fine andrà al Napoli. Fabian non piace a Zidane"

Anton Meana, di Cadena Ser, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Atletico Madrid-James Rodriguez, non c’è da preoccuparsi per il Napoli. Alla fine James giocherà con l’azzurro. C’è un accordo con il calciatore, Mendes sta mediando. L’Atletico venderà Correa e Vitolo e sarebbe felicissimo di rimpiazzarli con James che sarebbe felice di tornare a vivere a Madrid e giocare con il Cholo. Vorrebbe avere qualche giorno per decidere l’opzione migliore. È intrigato, ma il Real Madrid ha fretta di vendere. Alla fine si opterà per il Napoli.

Se il Napoli non chiudesse, però, il colpo nelle prossime settimane allora fossi in un tifoso napoletano mi preoccuperei. Perché a quel punto l’Atletico sarebbe un’opzione più concreta. Real Madrid-Fabian Ruiz, sarebbe una sorpresa se lo acquistassero in questa estate. Perché è vero che piace, ma molto alla dirigenza più che allo stesso Zidane. Piace, ma in ottica futura. Dettagli contratto James Rodriguez-Napoli: il Real vuole liberarsene, vuole cederlo a titolo definitivo. Magari si può immaginare ad un'operazione in prestito di due anni con una sorta di riscatto obbligatorio".