Il Mattino - Casting per la difesa: timido sondaggio per Pezzella, il Bournemouth chiede troppo per Akè

Mercato Napoli - Visti la partenza di Raul Albiol e gli intoppi nella trattativa tra Napoli e Roma per il trasferimento in azzurro di Kostas Manolas, Cristiano Giuntoli prova a cautelarsi.

Calcio mercato Napoli difesa, sondaggi per due calciatori

Il direttore sportivo della SSC Napoli ha effettuato qualche timido sondaggio per German Pezzella, senza mai effettuare un affondo deciso; sondaggio esplorativo anche per Nathan Akè, che sposerebbe di buon grado la causa azzurra. Il Bournemouth non intende, però, cederlo per meno di 40 milioni di euro: il Napoli non è disposto a sborsare così tanti soldi e non va oltre i 25-30 milioni di euro. A queste condizioni la trattativa diventa impossibile ancor prima di iniziare. A riportare la notizia è l'edizione odierna de Il Mattino.