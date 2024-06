PSG dietro lo sfogo-bomba di agente/padre Kvaratskhelia! Tuttosport: è strappo col Napoli

Calciomercato SSC Napoli - C'è il Paris Saint Germain dietro lo sfogo-bomba lanciato domenica sera al media georgiano Sport Imedi da parte di Mamuka Jugeli. Lo annuncia Tuttosport.

Il procuratore di Khvicha Kvaratskhelia con le sue parole ha fatto esplodere il caso,

"Andando allo strappo con la società del presidente De Laurentiis. «Con Conte il Napoli ha grandi progetti. Sono sicuro che la prossima stagione si qualificheranno in Champions League e lotteranno per lo scudetto. Ma questo non significa che Kvaratskhelia voglia restare lì. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions»

Apriti cielo. E come se non bastasse a infuocare ulteriormente la situazione ci ha pensato il padre, Badri: «Non voglio che resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere»"