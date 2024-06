Calciomercato Napoli, l’obiettivo è rinforzare la difesa come detto anche dallo stesso Antonio Conte ieri alla sua presentazione a Palazzo Reale.

Calciomercato Napoli, ultimissime per la difesa

In cima alla lista, come riporta La Repubblica oggi in edicola, c’è Alessandro Buongiorno del Torino ma bisognerà aspettare poiché l’affare si chiuderà solo dopo gli Europei. Sullo sfondo resta anche Mario Hermoso per il reparto arretrato così come si valuta Leonardo Spinazzola per la fascia sinistra.