Buongiorno-Napoli, CdM: la distanza tra domanda e offerta col Torino, le cifre

Calciomercato SSC Napoli - Manna e Conte, che hanno discusso di mercato anche con De Laurentiis e Chiavelli in questi giorni, seguono varie tracce per ricostruire il Napoli, renderlo adatto alle idee del nuovo allenatore. Si parte dalla difesa, dove si lavora su due obiettivi: Alessandro Buongiorno del Torino e Mario Hermoso, che non ha rinnovato il contratto con l'Atletico Madrid.

Buongiorno-Napoli: le cifre

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Buongiorno è il grande obiettivo di Conte:

"Il difensore del Torino è il giocatore che nell’ultimo campionato di serie A ha intercettato più palloni. È il profilo perfetto per una squadra che debba difendere in avanti, lavorando benissimo nei duelli individuali. Il Napoli è orientato ad un investimento di 35 milioni più bonus, il Torino chiede 45 milioni e confida nell’Europeo per attirare altri potenziali pretendenti e alzare il prezzo".