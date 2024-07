Buongiorno al Napoli, accordo raggiunto! TGR: bonus, clausole e ingaggi, ecco tutti i dettagli

Calciomercato Napoli, ultim'ora dal TGR su Alessandro Buongiorno! Secondo quanto riferisce il giornalista Ciro Venerato, sarebbe ormai stato raggiunto l'accordo definitivo tra il Napoli e il Torino per il trasferimento in azzurro del difensore.

Buongiorno al Napoli

Per assicurarsi le prestazioni di Buongiorno, il Napoli spenderà 35 milioni di euro più bonus superiori a 5 milioni di euro: questa l'offerta recapitata al Torino nella mattinata di ieri. Per quanto riguarda i bonus, emergono adesso nuovi dettagli svelati da Ciro Venerato: non sono 5 i milioni di bonus previsti, bensì molti di più. Di questi circa 4 milioni saranno facilmente ottenibili, mentre la parte restante sarà molto più difficile da ottenere per il Toro di Urbano Cairo.

Ingaggio, bonus e clausola

Buongiorno

Novità anche sul contratto di Buongiorno: non ci sarà nessuna clausola rescissoria dopo due anni, notizia che era circolata nei giorni scorsi. Secondo Venerato, infatti, la richiesta dell'entourage di Buongiorno è stata bocciata da Aurelio De Laurentiis, dal ds Manna e dall'amministratore delegato Chiavelli.

Buongiorno avrà un contratto da 2,5 milioni di euro più bonus a salire anno dopo anno. In particolare, alcuni bonus sono legati al piazzamento del Napoli in Champions League mentre altri saranno connessi al numero di presenze stagionali.

La Juventus ci ha provato

Conferme anche sul tentativo della Juventus di inserirsi nella trattativa, nonostante le smentite di Giuntoli. La Juventus - assicura il TGR - avrebbe offerto 3,2 milioni di euro netti al calciatore, ma Buongiorno - che proviene da una famiglia di fede granata - non ha neanche preso in considerazione l'ipotesi di trasferirsi nel club rivale. A pesare sulla sua decisione anche la volontà di lavorare con Antonio Conte.