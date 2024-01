Mercato Napoli. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ribadisce il concetto su Alessandro Buongiorno, difensore che piace molto al Napoli (oltre che al Milan).

Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo un incontro con l'agente del difensore avvenuto nella tarda serata di ieri:

"Con Beppe Riso siamo in buonissimi rapporti, il tema di Buongiorno l’ho già detto non è un tema all’ordine del giorno, per cui Buongiorno rimane col Toro punto e basta. Nella maniera più assoluta".