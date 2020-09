Bucchioni: "Il City non vuole parlare con il Napoli per Koulibaly, ADL non si accontenta di 70 milioni"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato delle ultime notizie in casa Napoli nel suo editoriale su Tuttomercatoweb:

"Ma come mai De Laurentiis non vende Koulibaly? Molto semplice, perché il City non vuol parlare direttamente con il Napoli per lo sgarbo (per loro) fatto con la cessione di Jorginho al Chelsea due anni fa e usa un intermediario (il solito Ramadani) rendendo tutto più complicato. Offerti settanta milioni, De Laurentiis ne vuole di più, ma non vendere neppure quest’anno il difensore sarebbe un grande errore, già si è deprezzato dopo una stagione fatta di alti e bassi e si vede che ha voglia di una nuova esperienza.

Fra l’altro questi soldi serviranno a chiudere operazioni del tipo Veretout ed altro, quindi cedere Koulibaly è urgente e si farà. Non si farà più Under che dopo il crac di Zaniolo la Roma ha tolto dal mercato bloccando di fatto anche Milik al Napoli".