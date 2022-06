Broja-Napoli, Gazzzetta: il Chelsea potrebbe cederlo ad una condizione

I tifosi del Napoli ancora devono metabolizzare l’addio di Insigne e Mertens, e presto potrebbero immaginare la squadra senza Victor Osimhen al centro dell’attacco. Ne parla la Gazzetta dello Sport, che studia una possibile alternativa.

Aurelio De Laurentiis non è uno tenero nelle trattative, il proprietario del Napoli non fa sconti. Ci vogliono 100 milioni di euro, ma chi sarà pronto a sborsarli?

"Se arrivasse un’offerta irrinunciabile, il Napoli oltre a realizzare una notevole plusvalenza avrebbe il tempo per muoversi con competitività sul mercato. E le primarietà per sostituire il nigeriano sono costituite da centravanti ancora più giovani.

Uno è Armando Broja, nazionalità albanese e formazione inglese. Il Chelsea lo vuole inserire in prima squadra, come ha chiesto il tecnico Tuchel, ma di fronte a un’offerta importante per questo attaccante potente classe 2001, ecco che la nuova proprietà americana potrebbe decidere la cessione"