Brian Rodriguez, l'entourage: "Contatti con Giuntoli, lo segue! Prima del Covid costava 15 milioni, ora la valutazione si è abbassata. Nandez? Mi piacerebbe portarlo in azzurro" [ESCLUSIVA]

Ultime notizie mercato Napoli - Pablo Bentancur, noto procuratore uruguaiano e membro dell'entourage dell'attaccante uruguaiano dei Los Angeles FC Brian Rodriguez, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Brian Rodriguez mi ricorda Ruben Sosa ma è più moderno. E’ un calciatore completo e non a caso è stato convocato anche nella Nazionale maggiore uruguaiana. Passare per il calcio italiano lo farà crescere molto. Avevo avuto degli approcci con club itlaiani ma dopo il Coronavirus può succedere di tutto. I Los Angeles FC sanno che lui vuole andar via. Diego Lopez, allenatore, lo conosce perché lo ha lanciato e lo ha fatto esplodere. E’ molto forte anche dal punto di vista della personalità, potrebbe reggere anche le pressioni di Napoli. Contatti con gli azzurri? Ho parlato con Giuntoli tempo fa e mi disse che lo seguiva. Ha un valore altissimo. Difficile dire quanto vale ora. Prima del Coronavirus si parlava di circa 15 milioni ma ora è tutto trattabile. Napoli su Nandez? E' vicino l'accordo con il Cagliari per il rinnovo con clausola rescissoria e adeguamento contrattuale. Due delle maglie più pesanti del mondo del calcio sono quelle del Boca e del Napoli e lui al Boca Juniors non ha avuto problemi ad inserirsi. E' un fuoriclasse per quello che può dare. Domani ho un incontro con il presidente del Cagliari per definire tutto, la nuova clausola sarà più bassa di quella precedente. Sarei contento di vederlo a Napoli”.