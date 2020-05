Brian Rodriguez accostato al Napoli, l'agente ammette: "Sto provando a portarlo in Italia, ricorda Ruben Sosa"

Ultime calciomercato Napoli. Tra i tanti nomi accostati agli azzurri in questi giorni nel reparto offensivo, c'è anche quello di Brian Rodriguez: l'attaccante uruguaiano classe 2000 gioca attualmente nei Los Angeles FC ma ha gli occhi di diversi club europei addosso. Cresciuto nel Penarol, si è messo in mostra nell'ultimo mondiale under 20 facendo crescere la sua valutazione che attualmente è di 15 milioni (compreso il 30% da girare proprio al Penarol).

Rodriguez-Napoli, le parole dell'agente

In Italia sul giovane talento ci sono Bologna, Sampdoria e appunto Napoli. L'agente Pablo Bentancur ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sampdorianews.it aprendo ad un passaggio in Serie A del suo assistito: