Chi è Marco Brescianini: ruolo, soprannome e le tre coincidenze che lo legano al Napoli | FOCUS

Chi è Marco Brescianini? L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha inserito il nome di questo centrocampista tra gli obiettivi di calciomercato del Napoli per la prossima estate. A puntarci forte è stato il Frosinone che lo ha prelevato a titolo definitivo che decide di acquistarlo dal Milan. Scopriamo nel dettaglio cosa c’è da sapere sul centrocampista biondo allenato da Eusebio Di Francesco che avrebbe stregato lo scouting del Napoli.

Marco Brescianini: età, ruolo e curiosità

Calciomercato Napoli - Marco Brescianini, nasce a Calcinate (stessa città di Andrea Belotti) il 20 gennaio 2000. Dall’età di 8 anni entra a far parte del settore giovanile del Milan che lo fa anche esordire in prima squadra nella stagione 2019/20. Brescianini entrò al 66’ al posto di Bennacer nell’ultima giornata di serie A nel match vinto dai rossoneri contro il Cagliari. Sulla panchina di quella squadra c’era Stefano Pioli, un nome che adesso circola per la panchina del Napoli.

Brescianini ha fatto la sua prima vera esperienza calcistica in prestito alla Virtus Entella nel 2020-21 collezionando 29 presenze con 2 reti. A Chiavari, sotto l’aspetto di squadra, fu una annata turbolenta dove si alternarono tre allenatori. Tra questi c’era Volpe che nel suo staff aveva Massimiliano Bongiorni, ex collaboratore di Maurizio Sarri nonché amico anche di Francesco Calzona.

Nel 2021-22 va al Monza, ma in Brianza non brillò particolarmente. Il trasferimento in prestito al Cosenza del 2022-23 gli ha cambiato la carriera. Prima con Dionigi, altro ex Napoli, e poi con Viali conquista i gradi di titolare fisso diventando un pilastro dei silani nella conquista della salvezza. Con il Cosenza gioca infatti 37 gare con 3 reti all’attivo. Questa estate il Frosinone lo acquista a titolo definitivo e Di Francesco lo utilizza anche in ruoli inediti.

Brescianini nasce mezzala. Dotato di un grande fisico (188 centimetri) fa della potenza una delle sue armi migliori. Può giocare anche in una mediana a due così come trequartista d’inserimento dietro una prima punta. Di Francesco in questa stagione lo ha schierato anche terzino e falso nueve come accaduto nell’ultimo match in casa del Torino. Sono 3 le reti messe a segno finora.

E’ un calciatore box to box dotato di una grande intelligenza tattica. Viene soprannominato la tigre per l’aggressività che mette in mezzo al campo. Il suo piede forte è quello sinistro. Sul suo cartellino spetta la percentuale su rivendita del Milan per il 50%.