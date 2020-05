Brescia, rottura totale tra Cellino e Balotelli: ipotesi rescissione contrattuale

Rottura totale tra Mario Balotelli e il Brescia. L'attaccante è letteralmente ai ferri corti con il presidente Cellino nonostante ci sia un contratto che scadrà il 30 giugno o più probabilmente due mesi più tardi.

Secondo quanto riportato dai collehi del Corriere della Sera, però, le parti potrebbero arrivare alla rescissione contrattuale con la mediazione di Mino Raiola, agente del calciatore.

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata l'assenza di Balotelli alla ripresa degli allenamenti, cosa non gradita dal patron delle rondinelle che proprio ieri aveva dichiarato di aver commesso un errore nel mettere sotto contratto il giocatore contando sul fatto di riportarlo a casa e sulla sua voglia di riscatto in vista degli Europei che poi sono stati rimandati proprio per l'emergenza coronavirus.