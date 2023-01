Brekalo, più Fiorentina che Napoli! Di Marzio: "Ecco cosa chiede il Wolfsburg per chiudere subito"

Calciomercato Napoli - Dopo gli affari Bereszynski e Gollini (scambiati rispettivamente per Zanoli e Sirigu con Samp e Fiorentina), gli azzurri provano a piazzare l'ultimo colpo del mercato di gennaio. Più che colpo, si tratta di un possibile affare da valutare: il nome è quello di Josip Brekalo. Ma non c'è solo il club partenopeo su di lui, anzi: c'è una squadra in questo momento avanti alle altre.

Calciomercato Napoli, Brekalo vicino alla Fiorentina

Le ultime novità sul futuro di Josip Brekalo fra Napoli e Fiorentina, le ha raccontate Gianluca Di Marzio nel suo editoriale per il Corriere della Sera oggi in edicola:

"Brekalo è stato sondato ma poi abbandonato dal Monza, attaccato dalla Fiorentina che poi si era fermata, riaccendendosi all’improvviso ieri dopo gli inserimenti di Napoli e Udinese. Il suo contratto scade a giugno e adesso il Wolfsburg chiede al massimo una percentuale sulla futura rivendita. Firenze chiama e aspetta".

Insomma, più Fiorentina che Napoli a meno di clamorosi scenari degli ultimi giorni di mercato, per Brekalo: il calciatore croato è in scadenza di contratto ma non vuole aspettare giugno. E vuole la nuova squadra già a gennaio. Per questo motivo, non è così semplice per il club partenopeo che ha già una rosa lunga e completa: anche per la questione delle liste non è così semplice il suo inserimento senza uscite.