Brasile: Ancelotti possibile nuovo ct, incontro con Florentino Perez

Calciomercato - Le ultime notizie di calciomercato che riguardano gli allenatori e in questo caso quelli delle Nazionali. Perché il Brasile pensa al nuovo ct e c'è Carlo Ancelotti in pole. Secondo quanto riportato da O Globo in Brasile, la Federcalcio brasiliana sarebbe disposta ad attendere giugno per mettere sotto contratto Carlo Ancelotti, lasciando vacante il ruolo di ct della Nazionale fino a quel momento. Fissato un incontro tra il presidente della Confederazione brasiliana Ednaldo Rodrigues e il presidente del Real Madrid Florentino Perez per liberare l'allenatore dei Blancos in scadenza 2024.