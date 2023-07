Calciomercato - Leonardo Bonucci e la Juventus, un addio burrascoso ma non improvviso. Come infatti riporta TuttoSport oggi in edicola, il difensore fu avvisato già a febbraio. Il calciatore paga gli attriti con Massimiliano Allegri e la nuova era bianconera con la gestione di Cristiano Giuntoli: "A Bonucci è stato spiegato a febbraio, e ribadito circa un mese fa, che nel nuovo progetto tecnico sarebbe stato la quinta scelta nel ruolo e che poteva sentirsi libero di cercare un’altra squadra".