Boga-Napoli, primi sondaggi tra le due società: l'entourage è in attesa di sviluppi, la situazione [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Partiamo da un presupposto fondamentale: in questo momento nel Napoli c'è grande incertezza dal punto di vista tecnico per quanto riguarda la prossima stagione. La possibile non riconferma di Ancelotti comporterebbe ad cambio di strategie sul mercato. Finora sono stati fatti dei sondaggi per Kumbulla e Amrabat. Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa in esclusiva, per il difensore il Napoli è disposto ad esercitare una sorta di prelazione sborsando dei soldi per rilevare il cartellino tra 6 mesi. Per il centrocampista invece Giuntoli sta aspettando che avvenga il riscatto formale del cartellino dal Brugge all'Hellas Verona per intavolare una reale e concreta trattativa per giugno.

Boga

CALCIOMERCATO NAPOLI: SONDAGGIO PER BOGA

Nella giornata di ieri si è messo in luce Jeremie Boga, talento classe 1997 in forza al Sassuolo. Il calciatore francese, se continuerà con prestazioni di altossimo livello (finora il suo tallone d'Achille) potrà essere uno dei pezzi pregiati in estate. Si è parlato anche di un forte interesse del Napoli, ma cosa c'è di vero? Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24, Napoli e Sassuolo ne stanno parlando ma siamo ancora allo scambio d'informazioni. Giuntoli, ad oggi, non ha avuto contatti con chi assiste Boga a cui non dispiacerebbe l'idea azzurra. Il Sassuolo valuta intorno ai 20 milioni il cartellino del ragazzo. ANche qui, come per Kumbulla ed Amrabat, si valuta il colpo in chiave estiva.

