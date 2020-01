Boga, l'agente: "Napoli piace, club importante come la Juve. Prezzo? Domandate al Sassuolo" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Daniel Boga, agente di Jeremie Boga, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24

"Molti aspetti da migliorare, la Serie A è l'università degli aspetti tattici e quindi un calciatore come Boga riceve dei miglioramenti. C'è ancora tanto da migliorare".

"Può giocare su tutto il fronte offensivo, ha buona qualità e tecnica. Sta giocando spesso sulla sinsitra e si abitua a quei movimenti. Però contro la Juventus ha giocato sulla fascia destra e ha fatto bene anche su un'altra fascia".

"E' pronto per una grande squadra".

"Futuro? Vedremo, nel calciomercato non si sa mai. Anche lui è pronto per una sfida in una big".

"Prezzo? Domanda da fare al Sassuolo".

"Ho parlato con Giuntoli? (ride, ndr). Il Napoli è un grande club come Juve, Roma, Inter e Milan. A Boga piace il Napoli, è un club importante e rientra tra i sogni di Boga. Non è l'allenatore che fa il club, il Napoli è un club importante come la Juventus".