Calciomercato Napoli - Kostantinos Mavropanos è uno dei tanti nomi accostati in queste settimane al Napoli per rimpiazzare Kim. Secondo quanto scrive la Bild, il difensore lascerà certamente lo Stoccarda nonostante avesse un contratto in scadenza nel 2025. Lo scorso inverno fu cercato anche dall'Inter mentre adesso, secondo la testata giornalistica tedesca, ci sarebbe l'Eintracht Francoforte sulle sue tracce.