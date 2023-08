Bild annuncia - Demme-Herta saltato definitivamente: il giocatore resterà al Napoli

Calciomercato Napoli - Sfuma il passaggio di Diego Demme all’Hertha Berlino: l’annuncio arriva dalla Germania. Secondo quanto infatti riporta la Bild, i responsabili del club tedesco hanno provato fino all’ultimo di convincere il centrocampista ma nulla da fare: il giocatore, alla fine, non si trasferirà nella serie B teutonica. Il giocatore - si legge - ha informato la società tramite sms venerdì sera. Resterà a Napoli.

Un sentore sulla fumata nera era giunto già ieri dall'ex consigliere e amico di Demme, Cuneyt Ipek, che proprio al club tedesco: "Ci sono stati colloqui con l'Hertha, ma Diego ha deciso non a favore del club. Non cambierà, ma auguro all’Hertha tutto il meglio per la stagione”.