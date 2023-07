Bernardeschi-Napoli, Il Mattino: ipotesi post Lozano con sconto sull'ingaggio

Calciomercato Napoli - Federico Bernardeschi come possibile erede low cost di Hirving Lozano: lo riporta Il Mattino oggi in edicola.

Mercato Napoli, ipotesi Bernadeschi?

Come si apprende dal quotidiano, per la fascia destra, infatti, torna di moda anche l’esterno ex Juventus già nel mirino del Napoli un anno fa prima del trasferimento al Toronto insieme a Lorenzo Insigne. Ora il classe 94 vorrebbe rientrare in Italia anche con un ingaggio più basso e l’azzurro potrebbe rivelarsi una soluzione, con parte dell’ingaggio che arriverebbe proprio dalla società canadese.