Bereszynski, l'intermediario: "Napoli? Si lavora sul diritto di riscatto, uno come lui può restare 4-5 anni"

Calciomercato Napoli - Il Napoli si muove sul mercato in vista di gennaio, dove è ad un passo dalla chiusura del trasferimento di Bereszynski con Zanoli che andrà in prestito alla Sampdoria. Arrivnao aggiornamenti dall'agente del giocatore.

Napoli - Intervista esclusiva realizzata da 'TuttoMercatoweb.com' a Federico Pastorello. Il noto procuratore nel corso del botta e risposta ha parlato della possibilità di inserire un diritto di riscatto nella trattativa che porterà il terzino polacco Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria al Napoli:

"Si sta lavorando anche su quello. Io credo che in un contesto come quello di Napoli un giocatore come Bereszynski per caratteristiche, per qualità morali e professionalità possa essere un giocatore in grado di restare lì 4-5 anni. Sicuramente lui va a Napoli con la voglia di dare il suo contributo e provare a convincere il club e l'allenatore a riconfermarlo. Ma non ho dubbi sul fatto che appena questa operazione si concluderà positivamente questa chance sarà più concreta"