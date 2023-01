Calcio Napoli - Novità per quanto riguarda il trasferimento di Bereszynski al Napoli. Secondo quanti riferiscono i colleghi della redazione di Sky Sport in questi minuti il terzino polacco sta svolgendo le visite mediche di rito in quel di castel Volturno. Successivamente ci sarà la firma sul contratto che prevede anche un diritto di riscatto in faore del Napoli pari a 1,8 milioni.