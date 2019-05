Bennacer: "Le big mi seguono? Ho due anni di contratto con l'Empoli, ma l'interesse mi fa piacere"

Ismael Bennacer, centrocampista dell'Empoli accostato anche al Napoli in questi mesi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: "Quando i dirigenti dell’Arsenal mi dissero che l’Empoli voleva portarmi in Italia rimasi perplesso. Pensavo: “Non conosco Empoli, perché dovrei andare in un posto misterioso?”. Poi mio fratello maggiore Samir mi spiegò che si trattava di un club perfetto per un giovane ambizioso. Aveva ragione. Grandi squadre mi seguono? Ho ancora due anni di contratto con l’Empoli però fa molto piacere sapere che il mio manager riceve delle telefonate di società importanti interessate al mio lavoro"