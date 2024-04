Bellingham show, il fratello è un predestinato e può firmare in Serie A

Calciomercato Napoli - Jobe Bellingham, fratello del noto Jude Bellingham, potrebbe approdare in Italia già la prossima estate di calciomercato. Perché il giovane talento è pronto ad un nuovo trasferimento.

Calciomercato: Jobe Bellingham in Serie A

Ci potrebbe essere anche il Napoli per il talento Jobe Bellingham, fratello di Jude del Real Madrid, considerato anche lui un predestinato come il fratello maggiore. Il giovane talento classe 2005 a soli 18 anni ha giocato più di 40 partite in stagione con il Sunderland in Championship, il campionato di Serie B inglese, dove ha messo a segno 7 gol. Alto 1,88 m come il fratello è dotato di grande fisicità e qualità. Occhio ora a quello che può accadere già in estate perché Jobe Bellingham piace a Juventus e Lazio su tutte in Italia.