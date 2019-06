beIN Sport, Palmeri: "Lukaku-Napoli, non ci credo. Lo United chiede 80 milioni e ha uno stipendio da 8.5 mln all'anno"

A Radio Marte è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista di beIN Sport:

“Il Liverpool quando vinse l’ultimo campionato era come la Juventus d’Inghilterra. Il Napoli è da 5 anni in pista per lo scudetto pur non spendendo le stesse cifre che invece ha speso il Liverpool quindi vanno fatti i complimenti al club.

Sarri alla Juve l’ho detto tempo fa e continuo ad insistere, non per testardaggine. Continuo ad avere riscontri solo su questo fronte e non c’è ancora annuncio perché il Chelsea non ha il successore. Non è detto che sia Lampard perché l’allenatore non è sicuro di accettare e nella lista c’è anche il nome di Allegri. L’indennizzo non è un problema, la Juve ha anche avuto uno sconto. Il club bianconero non ha il piano B perché non serve: l’accordo è fatto, Sarri l’ha comunicato al Chelsea che ha accettato.

Lukaku al Napoli? Non ci credo. Non ci sono margini perché lo United chiede 80 milioni, una cifra troppo elevata, percepisce uno stipendio di 8,5 milioni e tiene per sé i diritti di immagine. Credo che De Laurentiis stia lavorando per portare James Rodriguez in azzurro”