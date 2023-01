Beffa Napoli? Relevo - Ounahi vicino al PSG: affare ai dettagli, Hakimi decisivo!

Calciomercato SSC Napoli - Insistono gli azzurri, per portare a casa l'acquisto di Azzedine Ounahi, marocchino classe 2000 in forza all'Angers, uno fra i calciatori rivelazione al Mondiale con il Marocco. Ma deve fare attenzione alla serrata concorrenza di altri top club: c'è anche il Paris Saint-Germain.

Ounahi-PSG, le ultime di mercato

Matteo Moretto, giornalista per Relevo, ha raccontato dell'imminente accordo di Ounahi al PSG, che potrebbe beffare il Napoli:

"Il PSG è su Ounahi. I parigini sono in testa e possono chiudere l'operazione nei prossimi giorni. Rimangono dei dettagli. L'idea è che finisca la stagione con l'Angers e si unisca al PSG in estate. Hakimi ha avuto un ruolo chiave".